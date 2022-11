vendredi 18 novembre 2022 • 591 lectures • 0 commentaires

iGFM (Doha) En bon capitaine, Kalidou Koulibaly, a invité, vendredi, à Doha, ses partenaires à prendre plus de responsabilités, après le forfait de Sadio Mané pour la Coupe du monde de la FIFA "Qatar 2022".

"C’est une absence très lourde. Sadio est un joueur très important pour notre groupe. On est cueilli pour tout le monde. C’est un leader en moins, c’est quelque chose qui va nous manquer. Tout le monde l’a compris dans ce sens", a-t-il déclaré, en zone mixte, ce vendredi, après la séance d'entraînement, à Doha (Qatar).



"Certains jeunes vont se révéler, ça va être l’occasion pour eux de se montrer"



Le défenseur central des Lions a par ailleurs invité ses partenaires à hausser un peu plus le rythme. "Je pense qu’il y a d’autres joueurs qui vont se révéler. Il va falloir s’inquiéter, montrer un peu plus, prendre plus de responsabilités. Certains jeunes vont se révéler. Ça va être l’occasion pour eux de se montrer", a indiqué le capitaine de l'équipe du Sénégal, à trois jours du match contre les Pays-BAS. "A nous de bien faire les choses, de se montrer pour lui. Il avait à cœur de jouer cette Coupe du monde. Aujourd’hui, qu’il ne puisse pas jouer, il va la jouer à travers nous. A nous de jouer pour lui."



En conclusion, Koulibaly serait très heureux de voir Mané dans la tanière. "Je pense qu’il va revenir nous rejoindre, un jour, très rapidement. Parce que sa présence est très importante dans le groupe. Après, sur le terrain, on sait la qualité d’un joueur comme Sadio. La qualité mondiale va nous manquer."



Mamadou Salif GUEYE (Envoyé spécial à DOHA, QATAR)