samedi 5 février 2022 • 204 lectures • 0 commentaires

iGFM (Cameroun) "C'est un rêve de soulever le trophée". Tels sont les propos du capitaine sénégalais, Kalidou Koulibly, à la veille de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations "Cameroun 2021", contre l'Egypte.

"On fera tout pour remporter cette finale, mais ce sera avec le respect des consigne du coach. On sera à la disposition du coach. Cette finale reste un match auquel l'équipe doit tirer dans le même sens. Je ferai tout pout me mettre à la disposition de l'équipe. C'est un rêve de soulever le trophée, il faut l'avoir dans le coin de la tête. On ne nous voyait pas à ce stade, mais nous sommes fiers de disputer ce match. Ce sera très disputé", a-t-il déclaré en conférence de presse, ce samedi, à Olembé, le stade qui va accueillir cette finale ce dimanche à 19h GMT.

