samedi 5 septembre 2020, par Daouda Mine

IGFM - Un accident spectaculaire s'est produit dans la commune de Koungheul. En effet, un camion immatriculé DL 1435C en partance de Tamba est entré en collision avec trois motos près de la sous-préfecture de Missirah Wadène.

Le premier engin remorquait une moto Jakarta au moment des faits, alors que le troisième ( Lifan) qui roulait tranquillement sur la route, a été entraîné dans le feu de l'action.

Le bilan fait état de 4 blessés dont un agent du Conseil départemental de Koungheul (bureau du courrier) du nom de Abdou K. Diallo qui a été grièvement blessé. Parmi les victimes aussi, il est compté une demoiselle (assistante du secrétaire général de ladite institution) qui en est sortie avec quelques égratignures.

Tôt ce matin aussi, notre collaborateur sur place nous a fait part d'un autre accident qui s'est produit sur la route de Yamong. Et il s'agit d'une collision entre un mini-car et un camion. Bilan : 1 mort et plusieurs blessés dont 2 dans un état grave...