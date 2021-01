jeudi 21 janvier 2021 • 309 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Malgré les difficultés financières du football français, l'AS Monaco a pu trouver un accord à hauteur de 16 millions d'euros pour Krépin Diatta (Club Bruges). Cela a été rendu possible par une négociation qui a abouti à des paiements étalés, mais aussi parce que les finances monégasques ont été assainies l'été dernier.

En pleine période de crise sanitaire et financière, l’annonce du transfert imminent de Krépin Diatta a soulevé des questions. Le milieu offensif sénégalais doit passer du Club Bruges à l'AS Monaco pour 16 millions d'euros. Mais comment l'ASM a-t-elle pu sortir une telle somme, alors que la majorité des clubs français est en difficulté financière à cause de l'absence de public dans les stades et de la crise des droits TV? Deux raisons existent.

Paiement étalé et masse salariale allégée

D'une part, l'AS Monaco a négocié un transfert à payer en plusieurs fois et sur cinq ans avec le Club Bruges. C'est une négociation assez rare. Les clubs vendeurs veulent le plus souvent réduire la durée des paiements, pour avoir du liquide le plus rapidement possible. L'ASM ne devrait donc pas sortir plus de trois millions par an pour se payer Krépin Diatta.

D'autre part, l'AS Monaco a largement baissé sa masse salariale l'été dernier. Le groupe de Niko Kovac est passé de 77 contrats professionnels à 29, plus dix jeunes issus du centre de formation. Les départs de Kamil Glik, Jemerson ou encore Nacer Chadli ont fait du bien aux finances, permettant ainsi de libérer quelques liquidités.

International sénégalais de 21 ans, Krépin Diatta évolue au Club Bruges depuis 2018, après avoir débuté sa carrière professionnelle en Norvège avec le Sarpsborg 08. Cette saison, son bilan est de dix buts et de deux passes décisives dans le championnat belge. En Ligue des champions, il n'a trouvé qu'une seule fois le chemin des filets: c'était en 2019, contre Galatasaray (1-1).

