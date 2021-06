mercredi 2 juin 2021 • 202 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Alors que son compatriote Edouard Mendy a remporté le trophée de la Ligue des Champions samedi dernier contre Manchester City (1-0), l’attaquant Krépin Diatta devra passer par les barrages pour voir le tournoi en 2021-2022.

Krépin Diatta n’est pas encore certain de voir l’UEFA Champions League la saison prochaine. Sociétaire de l’AS Monaco depuis près de six mois maintenant, le natif de Dakar comptait sur une victoire de Manchester United en Ligue Europa, pour obtenir son billet direct pour la prochaine Champions League européenne. En fonction du coefficient UEFA, un succès des Red Devils contre Villarreal aurait effectivement permis à son club de l’AS Monaco d’être directement qualifié pour la phase de poules de la grande compétition européenne, étant donné que les Anglais avaient déjà leur place assurée en C1 avec leur deuxième place de Premier League. Malheureusement pour le lion de la Teranga, il n’en est rien, et Monaco devra bien passer par des tours de qualifications pour se frotter aux meilleures équipes européennes en 2021-2022.

Troisièmes de Ligue 1 française contre toute attente, et notamment celles du site de pronostics SportyTrader qui voyait plutôt Lyon terminer dans le Top 3 du championnat français en début de saison, les Monégasques connaîtront leurs adversaires dans quelques semaines, et le tirage au sort effectué par l’UEFA elle-même. Après avoir connu la plus belle des compétitions européennes sous le maillot de Bruges cette saison, Krépin Diatta devra donc batailler pour y regoûter. Et pourquoi pas imaginer un destin à la Edouard Mendy ?