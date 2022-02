mercredi 23 février 2022 • 482 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Krépin Diatta s'est exprimé, hier, sur sa blessure qui l'a empêché de participer à la Coupe d'Afrique des nations (Can 2021).

Krépin Diatta était hier à la cérémonie d’inauguration du stade Me Abdoulaye Wade. Ayant manqué la coupe d’Afrique des nations pour cause de blessure, le joueur de Monaco reprend petit à petit la course.



«J’ai été derrière eux. C’était difficile. Je suis acteur et j’aurais aimé être sur le terrain mais ça ne s’est pas concrétisé. Mais de loin j’ai toujours prié pour que cette année soit la bonne », a-t-il déclaré au sujet du sacre des lions, en marge de la cérémonie.



Quant à la double confrontation face à l’Egypte, en éliminatoire de la Coupe du monde, il prévient : «Ils vont revenir avec un autre visage. Et c’est à nous de rester calmes. Nous avons une équipe expérimentée, des joueurs très expérimentés, je sais que ça ne va pas être facile mais la qualification on l’aura.»