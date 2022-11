mardi 22 novembre 2022 • 411 lectures • 0 commentaires

iGFM (DOHA) Les joueurs sénégalais Krépin, Pape Gueye, Boulaye et Pape Abou Cissé ont réagi à la défaite (0-2) de l'équipe du Sénégal contre les Pays-Bas, ce lundi, à Doha, dans le cadre de la première journée de la Coupe du monde.

Krépin Diatta : "On a pêché sur deux erreurs qui ont fait basculer le match"



"On a fait le match qu’il fallait. Le contenu a été bon de la première à la 85ème. On a poussé cette équipe des Pays-Bas. On a essayé de leur faire mal. Ils n’étaient pas dans leurs registres. On les a fait sortir de leur confort. Maintenant c’est sur des petits détails qu’on a pris les buts. On méritait franchement de partir au moins avec un point parce qu’on a fait le match qu’il fallait. On a respecté les consignes. On s’est battu comme on a pu mais au final on a pêché sur deux erreurs qui ont fait basculer le match. On a certes manqué de réalisme mais on avait aussi en face un bon gardien qui a fait des arrêts. C’est vrai que c’est qu’en étant réaliste qu’on peut faire basculer un match. On l’a vu avec leurs opportunités qu’ils ont saisies. C’est un axe de travail qu’il faudra qu’on continue à bosser. Nous sommes des attaquants. On sait comment marquer des buts. Aujourd’hui on a pêché sur des détails. Mais dans le contenu on a répondu présent. Eux-mêmes savent que si on leur disait qu’ils allaient prendre un point ils allaient signer parce qu’ils savent qu’il y avait du répondant devant eux."



Pape Guèye : "On est un peu frustrés"



"On est un peu frustrés. On a vu qu’il y avait quelque chose à faire aujourd’hui (hier lundi). On a fait de bonnes choses. La frustration apparait sur nos visages. On est conscients de nos qualités. Il reste deux matchs et ce sont des finales. Ce sera important pour la suite et on a à cœur de bien les préparer. D’abord, il y a le match face au Qatar. On va revoir le match mais on retient l’aspect positif. On sait tous les qualités de Sadio. Il n’est pas là et on va faire avec. On se penche sur le match de vendredi et on va essayer de l’emporter."



Boulaye Dia : "Rien n’est joué"



"Contre le Qatar, il faudra gagner parce qu’on est moins bien classé au niveau du classement avec cette défaite. Mais il reste deux matchs. Rien n’est joué. On va se projeter tranquillement. On n’a pas eu le temps de regarder entièrement l’autre match du groupe hier (dimanche) parce qu’on était à l’entraînement mais il y a de la place pour un bon résultat. S’ils (Qatar et Equateur) sont là c’est parce que ce sont de bonnes équipes. Il faudra bien jouer pour gagner. Mané nous manquera toujours. On connait tous, ses qualités et ce qu’il nous apporte sur et en dehors du terrain. Il nous manque mais on est un collectif et il y a beaucoup de bons joueurs dans le groupe. On donne tout pour faire comme s’il était là."



Pape Abou Cissé : "Il y avait la place pour gagner"



"C’est vraiment dommage parce qu’on essayait de contre-attaquer. En deuxième mi-temps on était un peu plus bas mais c’est le football qui est ainsi fait. On va tirer des leçons de cette défaite pour bien préparer les prochains matchs. (Manque de concentration sur le but) Je ne pense pas parce qu’on était bien concentré. Ils ont réussi leur attaque placée. Il faudra absolument gagner les deux prochains matchs si on veut passer au second tour. On a eu des occasions. Mais on est dans le haut niveau et il faut les concrétiser sinon on en prend. On a encaissé ces deux buts sur des détails. Il faudra qu’on travaille cela pour gagner les deux prochains matchs. On a des regrets parce qu’on a bousculé cette équipe néerlandaise. Il y avait la place pour gagner. Mais c’est un début il faut se concentrer désormais sur les deux prochains matchs."



Mamadou Salif GUEYE (Envoyé spécial à DOHA, QATAR)