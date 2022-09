vendredi 23 septembre 2022 • 82 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Krépin Diatta s'est exprimé, ce vendredi, en conférence de presse, sur son retour en sélection, après une absence qui a duré un an, à cause d'une blessure. L'international sénégalais a affiché ses sentiments de retrouver la tanière.

"Comme vous le savez, ça fait un bon moment que je n’ai pas été en sélection pour cause de blessure. Aujourd’hui, c’est un sentiment particulier de revenir en sélection, ça fait plaisir", a d'abord dit le milieu offensif sénégalais. "Le plus important c’est le présent, le fait que je sois de retour", a ajouté Krépin, qui a préféré mettre en avant son retour en sélection après un an d'absence.



"La blessure est oubliée"



L'international sénégalais a par ailleurs reconnu avoir traversé une période difficile. "La blessure est oubliée et je suis très content, même si ce n’était pas facile de ne pas pouvoir venir en sélection alors qu’on a l’habitude. C’est le métier du footballeur", a soutenu Krépin Diatta, à la veille du match amical Sénégal-Bolivie.



D'ailleurs, il a évoqué cette rencontre. "Si la fédération et le staff ont décidé de jouer contre la Bolivie, il y a une raison derrière. Les équipes d’Amérique du Sud sont agressives et joueuses", a-t-il revelé, indiquant l'importance de "jouer contre la Bolivie" parce qu’ils ont "des similitudes avec l’Equateur" (troisième adversaire du Sénégal au Mondial).