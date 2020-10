mardi 27 octobre 2020 • 130 lectures • 0 commentaires

IGFM- Ils sont retournés dans leurs familles respectives en début de soirée. Après avoir passé toute la journée dans les locaux du Commissariat de la Médina, Abdou Karim Guèye, Ousmane Sarr et Thierno Mohamed Sall de «Nittu Deug» ont finalement été relâchés. Aucune charge n’a été retenue contre ces derniers.

Selon leur avocat, Me Cheikh Khoureyssi Bâ, ils sont poursuivis pour trouble à l’ordre public. Mais Abdou Karim Guèye et Cie ne comptent pas lâcher le combat. «On a eu le soutien de tous les Musulmans sénégalais. Le combat continue et on va leur montrer que le Prophète Mouhamed (Psl) est plus fort que le drapeau français, que le Prophète (Psl) est plus valeureux que leur République. Nous n’avons que Seydina Mouhamed (Psl) et nous n’accepterons pas que quelqu’un le caricature», hausse-t-il le ton

C’est dans l’après-midi que ces activistes ont initié la manifestation. Les choses sont allées ensuite très vite. Tout est organisé en moins d’un ¼ heure en déjouant même la vigilance des forces de l’ordre qui étaient sur place. C’est un petit groupe de membres du mouvement citoyen «Nittu Deug» qui a brûlé le drapeau français et des portraits d'Emmanuel Macron, lors d'une manifestation à la Place de nation (ex Obélisque), suite à la promesse du Président français Emmanuel Macron que le pays continuerait de défendre les caricatures du Prophète Mouhamed (Psl).

Les propos du Président français sur l’Islam fâchent ces jeunes activistes sénégalais. Même si Abdou Karim Guèye alias Krim Xrum Xaax et ses camarades de «Nittu Deug» n’ont pas eu le temps de lire leur déclaration, puisque la police est intervenue, mais le message est bien passé. Le problème de ces manifestants, c’est tous ceux qui combattent leur religion, mais aussi tous ceux qui ne condamnent pas ce manque de respect. Ils sont surtout très remontés contre le Président Macky Sall. «La France combat l’Islam et Macky Sall l’aide. Macky Sall est complice», accuse l’activiste Abdou Karim Guèye avant d’être interpellé, ainsi que deux autres membres du mouvement citoyen «Nittu Deug» (Ousmane Sarr et Thierno Mohamed Sall), alors qu’il tentait d’improviser un point de presse.

JULES SOULEYMANE NDIAYE