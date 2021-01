mardi 19 janvier 2021 • 40 lectures • 0 commentaires



iGFM – (Dakar) Nous faisons partie de ce pays et nous faisons partie de ceux qui font marcher ce pays. Nous avons tout donné à notre art, qui se trouve être notre passion et notre travail, que nous faisons dignement avec amour est tellement d’efforts...

Nous refusons de revivre la même chose ou pire que ces neuf mois passés. Nous n’avons quasiment pas travaillé pendant toute cette année.

Vous posez vous la question à savoir comment avions-nous fait pour tenir avec tous les charges que nous avons ?

Nous sommes déçu de la manière dont cette état est en train de tuer le secteur dans l’art vivant on ne demande pas l’aumône.

Nous faisons un travail digne, allons nous devoir dire au revoir ou adieu à temps d’année consacrer à notre travaille et passion.

Nous avons besoin de travailler pour subvenir à nos besoins et celle de nos familles stop à la négligence du secteur de la musique.

Nous en avons marre!!!

Nous avons respecter les gestes barrières, nous avons inciter les gens grâce à notre musique à prendre conscience de cette maladie, nous avons fait notre devoir de patriote alors faites la vôtre.

On ne vous demande rien d’autre à part de nous laisser faire notre travail et garder notre dignité.