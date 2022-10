mardi 11 octobre 2022 • 128 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Comme l'a révélé « Marca » ce mardi, Kylian Mbappé souhaite quitter le PSG dès janvier. Ces derniers jours, il avait affiché son mécontentement au sujet de son rôle sur le terrain.

À quelques heures d'un match important de Ligue des champions au Parc des Princes contre Benfica, le PSG se serait bien passé de la nouvelle : Kylian Mbappé souhaite quitter le club dès janvier, comme l'a annoncé ce mardi matin Marca. Contacté, l'entourage de Nasser al-Khelaïfi indique que le joueur ne partira pas cet hiver.



Ces derniers jours, le champion du monde avait fait part une nouvelle fois de son mécontentement quant à son rôle sur le terrain. Contrairement à l'équipe de France, où il avait estimé le 22 septembre dernier avoir « beaucoup plus de liberté », l'attaquant n'est pas satisfait de devoir « faire le pivot » au PSG.



Des stats meilleures que la saison dernière



D'un point de vue statistique, le Français n'est pas en reste par rapport au début de la saison passée. Au contraire. Auteur de cinq buts après dix journées de Ligue 1 et d'une seule réalisation après trois matches de Ligue des champions l'an dernier, le Bondynois en compte déjà huit en Championnat lors de cet exercice et trois en C1.



Voilà que le feuilleton de son départ de Paris, que l'on croyait terminé à la suite de sa prolongation de deux années (plus une en option), reprend de plus belle, quatre mois seulement après l'officialisation de celle-ci.



L'Equipe