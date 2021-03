dimanche 7 mars 2021 • 208 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) L'A.P.E/Dysso appelle au retour de l’apaisement et au calme, l’arrêt des poursuites contre le président Ousmane Sonko pour un retour à la Paix. Il l'a fait savoir dans une lettre ouverte adressée au président de la république Macky Sall.

MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

ET

PRESIDENT DE LA GRANDE MAJORITE PRESIDENTIELLE

Monsieur le président,

Nous avons observé des manifestations depuis le 03- Mars-2021, suivi d’actes de vandalismes presque dans tout le territoire national.

Nous avons noté que le déclenchement des heurts étant la résultante de la perception d’un recul démocratique, et de frustrations généralisées à des échelles insoupçonnées et sous différentes formes.

Alliance pour le Progrès Economique (A.P.E)/Dysso, vous invite d’abord d’analyser la situation froidement, en toute responsabilité, et objectivité, de sortir de votre mutisme et de parler avec le peuple sénégalais, de noter, d’observer et de remarquer malgré ses heurts le silence des personnalités spirituelles, temporelles et de le décrypter.

Monsieur le président de la République, en pareille situation, une réunion de gestion de crise est obligatoire.

Il est aussi essentiel de procéder aux limogeages des Ministres :

 De l’intérieur,

 De la communication

 Et du préfet de Dakar.

Une communication concertée et responsable est vivement attendue, sachant que le Sénégal n’a plus de premier Ministre, il faut prendre vos responsabilités et parler avec les citoyens.

Cette situation de chaos n’a pas seulement un soubassement politique, cette révolte sera plus accentuée si vous continuez de mépriser ou de vouloir minimiser et même ignorer la loi de la rue.

A.P.E/Dysso appelle au retour de l’apaisement et au calme, l’arrêt des poursuites contre le président Ousmane Sonko pour un retour à la Paix.

Dakar, le 05-03-2021

Le Président

Papa Djibril N’Diaye