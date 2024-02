lundi 5 février 2024 • 12381 lectures • 2 commentaires

iGFM - (Dakar) L’abrogation du décret numero 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection présidentielle du 25 février 2024, un mal nécessaire.

Depuis le départ SEM le PR a tenu à organiser les élections à bonne date et toutes les dispositions ont été prises et la date du 25 février 2024 a été retenue sachant que son mandat se termine le 2 avril 2024.

Il faut saluer le fait inédit que c’est la première fois dans l’histoire politique de l’Afrique qu’un Président sortant organise des élections sans y prendre part.

Et il le réitère dans son discours à la nation du 3 février 2024, qu’il ne sera pas candidat à sa propre succession.

Aujourd’hui force est de constater que les élections ne peuvent pas être organisées dans des conditions idéales.



le collectif des recalés annonce une plainte contre l'informaticien du Conseil Constitutionnel.

- Le PDS accuse des juges du conseil constitutionnel de corruption

- Le candidat du PDS est recalé pour double nationalité au même moment où 4 autres dans la même situation passent.

- Une candidate a été rattrapée pour parjure et se retrouve en garde à vue à la Dic (Division des Investigations Criminelles) en violation de l’article 28 de la constitution sénégalaise

- Un des candidats retenus ne parle pas couramment la langue officielle

- L’épouse d’un des candidats travaille au conseil constitutionnel.



En effet il s’agit d’accusations très graves concernant certains membres du conseil constitutionnel et l’assemblée nationale, sur la demande du groupe parlementaire du parti démocratique sénégalais (PDS) dont leur candidat a été recalé, a mis en place une commission d’enquête parlementaire qui a demandé le report des élections présidentielles pour faire la lumière sur ce dossier très épineux.

Deux (2) institutions de la république l’assemblée nationale et le conseil constitutionnel qui incarnent respectivement le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire sont en conflit ouvert.

Son Excellence Monsieur le Président de la République en tant que garant du fonctionnement régulier des institutions et en vertu de la séparation des pouvoirs a le devoir de surseoir toute activité objet du différend à savoir l’organisation des élections présidentielles du 25 février 2024.

Aussi le collectif des recalés (au nombre de 44 candidats) avait saisi directement le Président de la République pour faire reporter les élections pour que celles ci soient libres, inclusives et transparentes.

Comment diantre dans de telles conditions on peut organiser des élections libres, inclusives et transparentes et inclusives sachant que dans l’histoire politique du Sénégal jamais une élection présidentielle n’a compté autant de candidats (20).

Je salue le courage du président de la république d’avoir pris une décision aussi difficile la veille de l’ouverture de la campagne électorale et à 3 semaines du scrutin.

Et je demande à l’ensemble des acteurs politiques de se ressaisir, de reprendre leurs esprits et faire preuve de maturité. En effet il y’a des dossiers sur la table du conseil constitutionnel que les 7 sages doivent vidés. Maintenant que leur honneur a été attaqué comment gérer ses dossiers en plus se pose la question du traitement des faits nouveaux avant la date des élections.

Je félicite l’assemblée nationale qui a pris la décision courageuse de mettre en place une commission d’enquête parlementaire pour la lumière sur ce dossier qui constitue une grande première dans notre république.



Aux sages je leur souhaite courage et persévérance.

A Son Excellence le Président de la République Monsieur Macky Sall je salue la clairvoyance et le statut d’homme de dialogue et de consensus.

Vive le Sénégal

Vive la République

Ahmadou Bella Diallo

Responsable politique a Mbour