vendredi 11 novembre 2022 • 763 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Aliou Cissé a justifié son choix de ne pas retenir Saliou Ciss dans le groupe pour la Coupe du Monde "Qatar 2022".

"Je suis là depuis six ans et à chaque je prends des décisions qui sont souvent difficiles. Le cas de Saliou en fait partie. J'ai pris une décision difficile. Je pense que c'est difficile de sélectionner un joueur qui n'a pas de club. C'est un message fort pour tout le monde. Depuis qu'il est resté sans club, on a toujours été avec lui. Mais il y a des critères, d'abord avoir un club. Je sais que Saliou Ciss va revenir", a-t-il expliqué, vendredi, en conférence de presse.



Pour rappel, Aliou Cissé a retenu 26 joueurs pour la Coupe du Monde au Qatar qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre 2022.





PUBLICITÉ