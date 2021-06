L'accueil que les Lions ont réservé à leur partenaire, Édouard Mendy

iGFM (Dakar) Champion d'Europe avec Chelsea, Edouard Mendy a rejoint la tanière la nuit dernière. Le gardien de but sénégalais a été chaleureusement accueilli par ses partenaires de la sélection, à l'hôtel Radisson de Diamniadio où ils se rassemblent en vue des deux matchs amicaux contre la Zambie et le Cap-Vert les 5 et 8 juin 2021, à Thies.

