dimanche 2 avril 2023 • 767 lectures • 1 commentaires

Société 3 heures Taille

iGFM - (Dakar) L’Association des Clients et Sociétaires des Institutions Financières (Acsif) lance ce dimanche, un mot d’ordre de boycott des services d’Orange. Ce, en protestation contre ce qu'elle appelle "la hausse inélégante des tarifs particulièrement liés au flybox."

Dans son communiqué de presse, parcouru par iGfm ce dimanche, l’Acsif explique que pour permettre aux utilisateurs qui ne sont pas atteints par la fibre optique de bénéficier d'une connexion fixe, l’opérateur sonatel-orange avait initié la commercialisation d'appareils flybox d’abord à 25 000 FCFA, ensuite à 35 000 FCFA, voire plus.



«Forcée de constater avec amertume et désolation cette forfaiture de hausse imprévisible et inacceptable du service après achat, l'Acsif, fidèle à ses principes, dénonce et exige le rétablissement sans délai des anciens forfaits à la bourse des populations cibles», martèlent Famara Ibrahima Cissé, Président de l’Association et ses camarades.



Pour eux, l’opérateur porte un frein à la démocratisation de l'outil par un procédé commercial déloyal et injuste. Ils invitent les utilisateurs à scrupuleusement respecter le mot d’ordre de boycott et invitent l’opérateur à reconsidérer ces nouvelles offres.