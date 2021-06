lundi 21 juin 2021 • 526 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Lala Pièm Ndiaye de la série “Maîtresse d’un homme marié”, n’est plus un cœur à prendre. Selon L’Obs, l’actrice est désormais la seconde épouse de Ibra Dieng, un homme d’affaires et ancien émigré aux Etats Unis.

Divorcée et mère de deux enfants, Lala s’est remariée et devient Mme Dieng. Si la nouvelle est passée sous le nez de plus d’un, c’est parce que le couple a choisi de sceller l’union en secret et en petit comité. L’union a été scellée à Mbao en présence des proches du couple.