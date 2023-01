lundi 23 janvier 2023 • 1154 lectures • 1 commentaires

People 5 heures Taille

iGFM – (Dakar) « Je me rappelle de cette première fois où l’on s’est vus , cette fois où tu étais venu au Sénégal pour 24h et que tu avais tout fait pour me voir sachant que l’on s’est juste connu la veille . Tu sais, d’ailleurs , je te remercie de t’avoir démener pour me voir ce jour car sans cela , j’aurais peut-être pas connu l’homme de ma vie , celui à qui aujourd’hui, j’ai dit oui sans hésiter.

Je te remercie d’être la personne que tu es. Je me rappelle lors de notre première vraie conversation quand tu m’as dit que tu me considérais comme ta petite sœur. Et bien sache que tu n’as jamais failli à cela. Tu m’as toujours aimé , protégé, toujours veillé à ce que je garde le sourire dessiné sur le visage et surtout le plus important tu as toujours veillé à ce que je reste pieuse.

Mon mari , mon meilleur ami , mon confident , mon grand frère je ne saurais expliquer à quel point tu me rends heureuse. Je me sens aimée, je me sens femme avec toi.

PUBLICITÉ

“Yeureum guama beugu guama”. Je crois vraiment que j’ai eu un réel coup de cœur pour toi. Je t’aime tellement.

Tu m’aides à grandir , à oublier mes malheurs du passé . Tu m’aides à être moi tout simplement. Ce que j’aime le plus avec toi c’est que l’on est sans filtre , qu’on a une folle complicité et surtout que l’on s’aime éperdument.

PUBLICITÉ

Je t’ai une fois dit que ma maman doit être très très très fière de toi et de la manière dont tu t’occupes de sa princesse et je peux même dire que tu es la bonne étoile que ma maman m’a envoyé. Je ne peux que dire Alhamdoulillah. 22-01-23 and for eternity. I said yes» écrit-elle.