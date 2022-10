samedi 15 octobre 2022 • 104 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L’Agence de Développement local tient des ateliers régionaux dans le cadre de l’Observatoire National de la décentralisation et du Développement local(ONDDL) du 14 au 18 octobre à Sedhiou et Kolda.

L’objectif général des ateliers est de partager et à valider les résultats et livrables de l’Observatoire national de la Décentralisation et du Développement local (ONNDL) au niveau du Pôle Casamance.

En effet, la maîtrise de l’information territoriale est un enjeu majeur pour le pouvoir central et les collectivités territoriales dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques et des stratégies de décentralisation et de développement local.

Elle permet aux autorités locales de disposer d’instruments de pilotage et d’outils d’aide à la décision en vue de jouer leur rôle de leadership dans la planification et la mise en œuvre de leurs projets et programmes prioritaires d’investissements.

En raison du manque d’informations désagrégées et fiables, de l’absence d’indicateurs pertinents devant renseigner les autorités locales sur la nature et l’ampleur de leurs attentes et besoins, les collectivités territoriales éprouvent d’énormes difficultés à planifier et à exécuter convenablement leurs projets de développement.



De ce fait, l’Agence de Développement local (ADL) a mis en place le système d’information géographique et le géo portail de l’Observatoire National de la Décentralisation et du Développement Local (ONDDL), en rapport avec les acteurs du Pôle Casamance et des partenaires comme l’Usaid/gold,L’ONUDI, l’Unicef, l’AEL,l’Ansd et les ARD.



Au même titre, l’Agence a aussi organisé plusieurs activités portant sur la mise en place du cadre de l’animation de l’ONDDL dans les différentes régions du Pôle Casamance.