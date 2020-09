lundi 7 septembre 2020, par Harouna Fall

Actualité 2 jours 152 lectures • Taille

Le ministre du Commerce et des PME, Assome Aminata Diatta a présidé ce lundi à Dakar, la cérémonie de lancement de la seconde édition du Concours National de Business plans.

iGFM – (Dakar) Le ministre du Commerce et des PME, Assome Aminata Diatta a présidé ce lundi à Dakar, la cérémonie de lancement de la seconde édition du Concours National de Business plans. Une initiative de l’ADEPME qui a monilisé plus de 2 miliards FCFA pour une réponse aux préoccupations de relance des entreprises face à la crise sanitaire provoquée par la COVID19.

Selon le ministre, l’ADEPME, en travaillant de manière très intelligente avec l’APIX, et grâce à l’appui de la Banque Mondiale, a pu mobiliser sur financement de l’IDA 2.043.549.711 FCFA, dans le cadre du Projet de Développement du Tourisme et des Entreprises, afin d’accompagner les plans de relance des PME touchées par les effets de la COVID19.

Cette activité concerne, comme l’a expliqué le Directeur Général de l’ADEPME dans sa présentation, des PME de 1 à 7 ans d’existences et ayant une reconnaissance juridique et tenant une comptabilité.

Les entreprises sélectionnées vont recevoir des subventions pouvant aller jusqu’à 20 millions de FCFA avec en plus une assistance technique sous forme de formations, de modernisation de l’outil de gestion, d’appui à la certification, d’assistance à l’accès au marché et au financement.

Le ministre de préciser que d’après les prévisions dans la dernière édition d’Africa’s Pulse, le rapport semestriel de la Banque mondiale consacré à la conjoncture économique africaine, la croissance des pays de l’Afrique subsaharienne devrait connaître une récession entre 2019 et 2020, passant de 2,4 % à 5,1 %.

L’économie Sénégalaise ne sera certainement pas en marge de ces effets négatifs de la crise sanitaire malgré des mesures budgétaires, sanitaires et sociales prises par le Gouvernement du SENEGAL depuis les premiers moments de la pandémie.

Les PME sénégalaises malgré une amélioration ont souffert sous diverses formes des effets de la crise sanitaire.

Les résultats de « l’enquête de l’impact de la COVID19 sur les PME » initié par l’ADEPME montre ainsi que les effets majeurs de la Covid-19 sur le fonctionnement/production des PME ont été ressentis en termes : d’annulation ou diminution des commandes clients (75%); de perturbation des chaînes d’approvisionnement (46%) ; d’annulation voyage commerciaux (39%) ; de rupture de stock ou surstockage (34%) ; et d’absentéisme du personnel (déplacement risques sanitaires) (27%)

Malgré cette situation difficile, l’État du Sénégal a pris des mesures fortes allant dans le sens de soutenir notre tissu d’entreprises.

Notamment le report des échéances de crédits ; la mise en place d’un dispositif de soutien et de financement aux hôteliers ; la Garantie de prêts d’investissement du FONGIP ; la mise en place d’un fonds d’aide aux entreprises ; le crédit de trésorerie, le financement en fonds de roulement et les subventions aux entreprises impactées ; la mise en place d’un fonds de soutien aux financiers dans le cadre de projets de la Banque Mondiale, de l’AFD, de la GIZ et d’autres partenaires.

C’est dans cet élan, dit-elle, que cette deuxième édition du Concours National de Business Plans sera organisée avec pour objectif principal de soutenir les plans de relance de 120 entreprises.

IGFM