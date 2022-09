vendredi 2 septembre 2022 • 107 lectures • 0 commentaires

International 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Interrogée au micro d'Europe 1 quant à l'affaire Pogba, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, n'a pas caché son inquiétude face à la situation, qui plus est à quelques mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde.

"Je ne vais pas m'immiscer dans une affaire qui devient judiciaire. Ce qui me fait peur et m'inquiète, c'est si cela a un impact sur l'équipe de France", a-t-elle notamment déclaré.



Mais, dans cette histoire, elle veut cependant montrer toute sa confiance envers Didier Deschamps "qui, je suis certaine, saura recréer du liant, apaiser les tensions, et je compte sur lui pour gérer vraiment au mieux cette situation particulière au sein de cette très belle équipe."



Pour rappel, l'enquête ouverte par les avocats de Paul Pogba quant à son extorsion n'a pas encore donné lieu à de quelconques interpellations, bien que le dossier soit, en ce moment, entre les mains de la police.



Avec Footmercato