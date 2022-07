jeudi 21 juillet 2022 • 1342 lectures • 1 commentaires

Les fortes pluies qui se sont abattues sur Dakar hier, ont eu raison d’une voie se trouvant en dessous du pont de l’émergence. Un incident qui qui a suscité un débat sur la qualité des travaux. Joint par nos Soins, Babacar Senghor de Ageroute s’est expliqué.

«Il y a eu beaucoup d’amalgames sur cela. Ce n’est ni le pont ni l’échangeur de l’ Émergence. Ce sont les travaux de connexion du BRT pour connecter les eaux fluviales et les drainer sur le bassin. Les travaux étaient en cours et malheureusement la pluie est venue et a emporté une partie.»



Qualité des travaux ?



«Les équipes étaient à pied d’œuvre et à ce jour, à 6H du matin la situation est rétablie. Beaucoup de choses ont été dites dessus. Mais, nous on considère que c’est un chantier en cours et que sur ce chantier qui est en cours il y a toujours des désagrément.»



Impact des travaux du BRT



«L’objectif du projet du Brt c’est d’assurer un très bon système d’assainissement. Et le gabarit des tuyaux mis à Dakar, c’est une première. Ce sont des tuyaux de deux mètres de diamètre. Rien que pour l’assainissement pluviale. L’idée c’est que les eaux qui viennent depuis la liberté 6, qu’on puisse les récupérer, les envoyer au bassin de l’échangeur qui est connecté au technopôle.»



Fermeture provisoire



«Hier les équipes ont passé la nuit sur cette zone pour pouvoir refermer et ouvrir à la circulation. Et même cette fermeture demeure provisoire. Parce que tan que tout n’est pas terminé il peut toujours y avoir des disfonctionnements et dégradations. Donc pour nous, c’est le cheminement normal d’un chantier. Après c’est vrai qu’il y a eu des conséquences sur la circulation. Et on présente toutes nos excuses.»