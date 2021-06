lundi 28 juin 2021 • 65 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Depuis 20 ans, l’AFSTech/Sénégal, fidèle à sa mission travaille sans relâche à la promotion des filles et des femmes dans les filières et carrières scientifiques et techniques.

À cette occasion, un panel sur le thème « Femme, science et entreprenariat » est organisé au Lycée de jeunes filles, John Fitzgerald KENNEDY de Dakar, le 30 juin2021, Journée de la Renaissance de l’Afrique, pour échanger avec la communauté éducative, les partenaires sociaux sur cette épineuse question indique un document parvenu à la rédaction.

Selon les organisateurs, cette rencontre se tient dans un contexte où la sous-représentation des filles et des femmes dans les filières et carrières en Science, Technologie, Ingénierie et Mathématique (STIM) est une réalité inquiétante au Sénégal, en Afrique et dans le monde à part quelques exceptions.

Le programme de scolarisation des filles (SCOFI) et ses composantes sont la première étape par lesquels l’État du Sénégal s’est engagé dans les questions d’équité et de genre dans les politiques et programme d’éducation.

Avec l’appui des partenaires techniques et financiers notamment la Banque Mondiale et d’autres bailleurs, le gouvernement a mis en œuvre un programme d’incitation des filles et des garçons à s’orienter vers les filières scientifiques et techniques.



Les Concertations Nationales sur l’Avenir de l’Enseignement Supérieur au Sénégal (CNAES), en Avril 2013, le premier Conseil présidentiel depuis l’indépendance, en août 2013 et les Assises de l’Éducation et de la Formation ont eu comme thème central l’enseignement des STIM et la formation technique et professionnelle.

C’est pourquoi, l’AFSTech/Sénégal continue à travailler avec conviction et détermination à l’amélioration de la situation des filles et des femmes en STIM afin de percer le plafond de verre qui constitue une sérieuse entrave aux études et aux carrières en STIM.

L’objectif est d’offrir un espace d’échanges aux apprenant/es, enseignant/es et à toutes les parties prenantes pour participer à la recherche de solutions durables à cette problématique. Ce panel en est un prétexte car le travail se fait en permanence.



Au sortir de cette rencontre, l’AFSTech/Sénégal espère partager encore une fois des propositions concrètes pour soutenir les filles et les femmes qui pourtant font des résultats appréciables.



Pour illustration, la Maison d’Education Mariama Ba de Gorée a remporté la palme d’or à l’édition 2020/2021 au Concours Miss-maths, Miss-sciences.

Pour ce faire il est important : - de créer des lycées d’excellence pour filles - d’octroyer des bourses aux collégiennes qui choisissent des séries scientifiques et techniques - de marrainer et parrainer des jeunes filles qui se sont particulièrement distinguées au collège car, dans le monde rural, elles sont confrontées à des travaux domestiques qui entravent leurs études.

Par ailleurs, précise le document, le nombre de candidat/es inscrits au baccalauréats 2021 est de 157 312 dont 26 029 candidat/es pour les séries sciences et techniques (soit 16,54%). (Source office du bac) Au concours général 2017, le 1er prix de maths était non décerné.



En 2008, on comptait 35,4% d’étudiants dans les filières scientifiques, dont 29,5% de filles. Le plus faible taux enregistré à Ziguinchor avec 11,4% alors que la région de Dakar était en tête avec 38,8% (Source Genre en action).



En 2017, 30 % seulement des filles fréquentaient les séries scientifiques contre 70 % de garçons. Dans le supérieur, les statistiques démontrent que les filles font moins de 30 %.



Ces indicateurs sont loin de s’améliorer du fait de la persistance des stéréotypes sexo-négatifs, de préjugés et de beaucoup de discrimination et de socio-éducatives.