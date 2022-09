mardi 20 septembre 2022 • 229 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La 77e Assemblée générale de l’ONU, réunion annuelle des chefs d’État et de gouvernement au siège des Nations unies, s’ouvre ce mardi 20 septembre à New York. Guerre en Ukraine, dérèglement climatique, sécurité alimentaire vont dominer cet événement pendant près d’une semaine, avec quelques rendez-vous africains importants, notamment un sommet extraordinaire de la Cédéao.

Ce mardi 20 septembre, dans l’immense salle vert et or de l’Assemblée générale des Nations unies (ONU), le président sénégalais Macky Sall sera le premier chef d’État africain à monter la tribune, juste derrière le président brésilien, Jair Bolsonaro, qui ouvre traditionnellement les travaux chaque année.



L’après-midi, Macky Sall sera suivi par le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, puis par le Congolais Félix Tshisekedi et le Centrafricain Faustin-Archange Touadéra, l’un après l’autre, et ensuite le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch.



Mercredi on entendra les présidents du Nigeria, puis de plusieurs autres pays du continent, dont le Rwanda, Madagascar, le Gabon, la Côte d’Ivoire le Kenya et le Ghana. Ensuite, ce sera le tour des Premiers ministres, puis des ministres de s’exprimer les jours suivants.



Un sommet sur la sécurité dans le Sahel et le golfe de Guinée doit également avoir lieu, en présence de la France, ainsi qu’un « panel de haut niveau », dont des chefs d’États ouest-africains, dont le président nigérien, Mohamed Bazoum, ainsi que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, et la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Et un sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) est bel et bien confirmé jeudi ou vendredi ; il sera question des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet.



A la mi-journée ce mardi, on pourra entendre sur RFI et France 24 une interview exclusive du ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Geoffrey Onyeama, qui confirmera la tenue et l’ordre du jour de ce sommet extraordinaire. Sur RFI, ce sera dans Afrique Midi, à 14h30 heure de Paris, 12h30 TU.



RFI