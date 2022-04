samedi 30 avril 2022 • 525 lectures • 0 commentaires

iGFM - L'agent Mino Raiola est mort ce samedi, a annoncé son entourage dans un communiqué. Il avait 54 ans.

L'agent Mino Raiola est mort ce samedi à l'âge de 54 ans. C'est ce qu'a annoncé son entourage dans un communiqué, publié sur les réseaux sociaux de l'Italo-Néerlandais.

« Dans un chagrin infini, nous annonçons le décès du plus bienveillant et merveilleux agent qui ait vécu, est-il écrit. Mino s'est battu jusqu'à la fin avec la même force qu'il avait à la table des négociations lorsqu'il fallait défendre nos joueurs. » Le natif de Nocera Inferiore en Campanie représentait, entre autres, Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti ou encore Erling Haaland.



Agent de joueurs, il avait deux sociétés dans le domaine. L’une dénommée «Maguire Tax & Legal» logée à Amsterdam et le second «Sportman», siége à Monaco (mais avec des bureaux de représentation au Brésil, Pays-Bas et République tchèque).



Il s'occupera des transferts de plusieurs joueurs, comme Michel Kreek à Padoue, Marciano Vink au Genoa et de Pavel Nedvěd à la Juventus.



Aux Pays-Bas, il continue à asseoir sa renommée en prenant en charge Zlatan Ibrahimović, Maxwell et Mido, tous trois joueurs de l'Ajax. Grâce à ses origines italiennes, il s'installe alors durablement dans le milieu de la Serie A et garde de bons contacts avec les grands clubs italiens.



Le 31 août 2004, lors du dernier jour du mercato estival, Raiola fait signer Zlatan Ibrahimović à la Juventus, tandis que Maxwell et Zdeněk Grygera décident de ne pas renouveler leur contrat avec l'Ajax, pouvant donc quitter le club gratuitement. Après ces évènements, l'Ajax décidera de ne plus faire d'affaires avec Raiola pendant plusieurs années.



Il atteint la notoriété internationale grâce aux joueurs mondialement connus placés sous son aile, et grâce auxquels il devient rapidement multimillionnaire lors des négociations de transferts, parmi lesquels Zlatan Ibrahimović au FC Barcelone (où Raiola signa un accord lui promettant 1,2 million d'euros jusqu'en 2014) ou encore Mario Balotelli à Manchester City.



À l'été 2010 et au mercato hivernal 2011, il s'occupe des transferts d'Ibrahimović, Mario Balotelli, Robinho, Mark van Bommel, Urby Emanuelson, Dídac Vilà ou encore de Jonathas.



Durant l'été 2012, il participe à la venue de Zlatan Ibrahimović au PSG et de Paul Pogba à la Juventus, puis en janvier 2013, il participe à l'arrivée de Mario Balotelli au Milan.



À l'été 2016, il gère le transfert record de Paul Pogba de la Juventus de Turin vers Manchester United pour 110 millions d'euros. Il aurait perçu dans la transaction 49 millions d'euros de commission, grâce à un conflit d'intérêt hors norme : il était à la fois l’agent de la Juventus, de Manchester et du joueur.



Le 19 juillet 2017, il devient officiellement l'agent de l'Italien Marco Verratti. Il est aussi l’agent de Matthijs de Ligt, défenseur de la Juventus de Turin.



Le 12 janvier 2022, il est hospitalisé d'urgence à Milan en raison d'une maladie pulmonaire.



Le 28 avril 2022, les médias italiens annoncent son décès des suites de sa maladie, l'information est néanmoins démentie par son entourage, le disant « mal en point ». Il meurt deux jours plus tard des suites de sa maladie pulmonaire à l'hôpital San Raffaele où il était hospitalisé.