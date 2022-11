samedi 12 novembre 2022 • 551 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le média Français Libération, informait que l’aide de camp de Assimi Goïta a été blessé par balle. L’info suscite l’ire du gouvernement malien qui a réagi.

«C'est avec une profonde consternation que le Gouvernement de la Transition a pris connaissance d'un article publié le 11 novembre 2022 par le quotidien français "Libération" et visant l'aide de Camp de SE le Colonel Assimi GOiTA, Président de la Transition, Chef de l'Etat», a précisé le gouvernement malien.



Dans un communiqué de presse signé par le Colonel Abdoulaye Maïga, son porte-parole, le Gouvernement de la Transition dément «totalement les faits évoqués par le quotidien français "Libération"».



Pour lui, cet article est «commandité et prémédité par des forces obscurantistes et rétrogrades ne visant qu'à créer la psychose et tenter désespérément de déstabiliser la Transition, en décrivant un scénario macabre monté de toutes pièces.»



Ainsi, le Gouvernement de la Transition, tout en se réservant le droit d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces mensonges, invite sa population à la sérénité.