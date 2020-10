mardi 27 octobre 2020 • 59 lectures • 0 commentaires

Ibrahima Seck Diouf Coordonnateur de la Plateforme APR Dekkal nGor Fatick lance l'alerte du Sine au Président Macky Sall

"Nous félicitations Monsieur le Président de la république et l'ensemble des membres du gouvernement qui ont participé à la tournée économique dans le sine saloum.

Cette tournée nous a permis de voir et de comprendre que les militants de l’APR ont conçus, composés et adoptés de nouveaux slogans. Nous avions l’habitude d’entendre "Macky Macky.... "ou principalement dans le Sine “ fagn na ngoro rooga déb no kholoum, o fagnine fagn fagne ta wathiathia “ mais actuellement ces slogans parait être révolus, périmés et dénudés de sens. On se retrouve avec des "Borom Fatick", "Borom saloum" et vous êtes l'unique responsable de ce changement de paradigme.

C'est vrai que tout le mérite vous revient en tant que candidat en 2012, mais vos responsables et représentants des 13544 villages méritent aussi respects et considérations puisque votre victoire est due à leur engagement sans complaisance, ni demi mesures. La plupart de ces responsables et militants ont décidé maintenant d’adopter des comportements contraires aux principes cardinaux de notre parti car ils sont laissés en rade et sont obligés de se distinguer.

Monsieur le Président, pourquoi, vous préférez faire la promotion de vos farouches opposants au détriment de vos compagnons de guerre ?

Et malheureusement pour nous membres authentiques de L’APR dont l’unique préoccupation est de vulgariser vos réalisations et d'œuvrer pour le respect fondamental des principes qui fonde notre parti vous nous avez oublié, négligé, réduit au néant. La preuve vous procédez aux licenciements de camarades de traversée du désert.

Président nous ne réclamons que plus de considération pour nos compagnons et précurseurs de notre formation politique et une audience.

Etant natif de Fatick, je vous invite à porter un regard particulier sur notre chère commune, notre département, la région ce terroir qui vous a tout donné pour reprendre quelques de vos propos lors du Meeting départemental à la présidentielle de 2019.

SINE des profondeurs vous a toujours été fidèle depuis votre entrée en politique jusqu’aujourd’hui. C’est ce SINE qui aujourd’hui pleure à chaude larmes parce qu’abandonné par son fils Président.

Nous profitons aussi de l'occasion pour condamner fermement les propos de l’ex député Monsieur Sow car depuis qu'il a prononcé son discours on ne le considère plus comme député et on lance un appel au comité de discipline du parti de se réunir au plus bref délai pour prendre des sanctions à l'endroit de l’ex députés."

Ibrahima Seck Diouf Coordonnateur Plateforme APR Dekkal nGor Fatick