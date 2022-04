lundi 18 avril 2022 • 653 lectures • 2 commentaires

Société 3 heures Taille

iGFM - (Dakar) Baye Momar Kébé, le Directeur général de la Société de Manutention de Carburants Aviation (SMCADY), qui ravitaille les avions en Kérosène, a alerté les autorité de l’Aéroport international Blaise Diagne sur l’imminence d’une rupture de stock.

«M. le Directeur Général, Nous venons par la présente vous informer que pour des raisons d'indisponibilité de carburant aviation (Kerosène) à l'aéroport International Blaise Diagne de Diass, les opérations d'avitaillement des aéronefs ne pourront plus se poursuivre à compter du Mercredi 20 avril 2022 à 12 heures et ce, pour une durée provisoire de deux Semaines», a indiqué le patron de la société dans une correspondance adressée à l'Aibd.



Il demande ainsi à l’autorité aéroportuaie de prendre les dispositions nécessaires pour la diffusion d'un NOTAM relatif à la situation, certainement due au conflit russo-ukrainie. Lee Notam est un messages publié par les agences gouvernementales de contrôle de la navigation aérienne dans le but d’informer les pilotes sur une situation donnée.