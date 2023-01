mardi 31 janvier 2023 • 268 lectures • 0 commentaires

iGFM - L’Allemagne, qui a stoppé ses importations de Gaz provenant de la Russie est très intéressée par le Gaz sénégalais. Mamadou Fall Kane, le responsable de Cos-Petrogaz, a discuté avec une commission du parlement Allemand sur la nature de cet intérêt et sur l'impact éventuel de l'extraction de ce gaz sénégalais sur la pêche locale.

«Il n’y a pas d’accord entre l’Allemagne et le Sénégal. Que ce soit très clair.» Cette précision est de Mamadou Fall Kane, le Secrétaire permanent Adjoint du Comité d'Orientation stratégique du Pétrole et du Gaz (Cos-Petrogaz).



Ce qui est, cependant clair, dit-il, c’est qu’ «il y a des discussions» avec l’Allemagne qui a des problématiques de sécurité énergétique avec le conflit russo-ukrainien.



M. Kane qui s’exprimait devant la sous-commission internationale sur la politique climatique et énergétique de l’Assemblée nationale allemande, a précisé aux députés de la Bundestag qu’il s’agit tout simplement du jeu de la loi de l’offre et de la demande.



Et dans ce jeu d'intérêts, «le Sénégal n’a pas pris l’initiative d’aller voir l’Allemagne pour lui proposer de vendre notre gaz», précise le Conseiller en Énergies du Président Macky Sall. C’est plutôt le «gouvernement Allemand qui est venu s’adresser au Sénégal pour diversifier ses sources d’approvisionnement en gaz», dit-il.



M. Kane s’est aussi exprimé sur les craintes liées à d’éventuels impacts sur l’environnement et le climat. Face aux députés, le membre du Cos-Petrogaz affirme que «le gaz sénégalais est 40% plus propre que le gaz du Qatar et 25% plus propre que le gaz américain».