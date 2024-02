mardi 27 février 2024 • 200 lectures • 0 commentaires

International 5 heures Taille

iGFM - (Dakar) C'est un nouvel épisode qui s'ouvre dans les relations entre les deux pays. Ce mardi 27 février 2024, Son Excellence l'Ambassadeur d'Angola, Adão Pinto a présenté ses lettres de créances à Son Excellence Mohamed Ould Ghazouani Président de la République Islamique de Mauritanie.

Une cérémonie sobre et riche en symboles suivie d'une audience à laquelle le Ministre Mauritanien des relations extérieures a assisté.

PUBLICITÉ



Hier déjà le diplomate angolais avait déjà présenté les copies figurées des lettres de créances au Ministre des Relations Extérieures de la République Islamique de la Mauritanie, Monsieur Mohamed Salem Ould Merzoug.

PUBLICITÉ



Avec résidence à Dakar, capitale du Sénégal, le diplomate angolais sera désormais Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République d’Angola non résident en République Islamique de Mauritanie, pays avec lequel l’Etat Angolais œuvre pour le renforcement des relations bilatérales dans divers domaines.



La coopération bilatérale entre les deux pays est assez dynamique surtout dans le domaine stratégique du développement économique.



La République d'Angola et la République Islamique de Mauritanie travaillent également dans le sens de réactiver la commission mixte bilatérale sans oublier d'identifier pour dégager des stratégies pour la suppression des visas dans les passeports diplomatiques et de service.



Avec en peu plus de 04 millions d’habitants et une économie essentiellement basée sur la production des minerais et la pêche, la République Islamique de Mauritanie se distingue actuellement dans la région du Sahel pour sa sécurité sa stabilité politique et son Leadership dans la promotion de la paix et de la cohésion entre les peuples.