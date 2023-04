vendredi 21 avril 2023 • 88 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le jeudi 20 avril 2023, le Club des Investisseurs Sénégalais (CIS )a tenu dans ses locaux des séances de travail avec des délégations venues nouer des relations avec l'organisation. Dans ce cadre, le Président Pierre GOUDIABY, entouré des membres Adama LAM, Mactar SILLA et du Directeur Exécutif Abdoulaye LY, a reçu les autorités ci-après :



• S.E. Monsieur Siemon SONKE, Ambassadeur d’Allemagne au Sénégal : SEM. SONKE a commencé par présenter les programmes de l’Allemagne au Sénégal qui sont essentiellement orientés vers la promotion de l’entreprenariat avec le secteur privé comme point d’appui. Cette coopération portée par des organismes tels que la GIZ et KFW est destinée à libérer le potentiel du secteur privé pour créer des emplois. Il a laissé entendre que les entreprises allemandes présentes au Sénégal sont plus dans les secteurs de l’énergie et la logistique dont une qui propose des mesures de surveillance maritimes. En particulier, les échanges ont permis de partager le programme INVEST FOR JOB qui octroie des subventions aux porteurs de projets intensifs en emplois. L'objectif est de stimuler des emplois stables et décents pour les jeunes sur le long terme notamment par des financements aux entreprises privées dans tous les domaines d'activité compris entre 1 million à 10 millions d'euros par projet. Le Président Pierre Goudiaby Atepa en a profité pour présenter les projets prioritaires retenus par le CIS et souhaite bénéficier de l’expérience allemande dans les transferts de technologies. La suite des échanges a permis de discuter de la révision des accords de pêches entre l’Union Européenne et le Sénégal et de l’organisation d’un « Jeudi de l’investisseur » consacré aux appuis de l’Allemagne pour le secteur privé. Les termes de référence y afférents ont été élaborés. M. SONKE a accepté l’idée qui fera l’objet d’échanges entre les services techniques des deux parties. A la fin des entretiens, le Président GOUDIABY a offert une sculpture en bronze de baobab à l’Ambassadeur ;

• Monsieur YVAN KORSAC, Conseiller économique de l’Ambassade de Belgique : Cet entretien a permis de discuter de la participation du CIS à la visite prochaine de la Princesse ASTRID de Belgique au Sénégal prévue du 21 au 25 mai 2023. Dans ce cadre, une table ronde devrait regrouper les secteurs privés de Belgique et du Sénégal le 22 mai 2022. Cette rencontre sera axée sur les partenariats dans les secteurs de la logistique, de l'alimentation, de la pharmacie et des énergies notamment. L’Ambassadeur de Belgique entend rendre visite au CIS pour finaliser l’organisation de cette manifestation ;

• Madame Bitty GUEYE Directeur général du groupe CAGERISK, une société sénégalaise spécialisée dans la sécurité électronique. Mme GUEYE qui a exprimé le souhait d’adhérer au CIS, a formulé une série de questions sur les objectifs du Club, ses orientations et les projets inscrits dans sa feuille de route. A la suite des réponses qui lui ont été fournies, d’une part, et des précisions sur les conditions d’adhésion, elle a renouvelé son intention de devenir membre du CIS.