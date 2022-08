mardi 2 août 2022 • 1970 lectures • 0 commentaires

Société 4 heures Taille

Ce mardi, l’Agence nationale de l'Aviation civile et de la Météorologie (Anacim) annonce de la pluie sur plusieurs zones du pays, dont Dakar.

Au courant des prochaines 24 heures, des activités pluvio-orageuses, prévues sur les régions Est (Matam, Bakel, Tamba et Kédougou), évolueront vers la zone Centre (Dakar, Thiès, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine...) et le Sud (Ziguinchor, Kolda, Sédhiou...) avec des possibilités d’extension sur la partie Nord du territoire. La chaleur humide restera ressentie sur le pays avec des températures maximales qui oscilleront entre 30°C à Dakar et 36°C à Podor.