samedi 6 août 2022

Société 1 heure Taille

La journée d’hier vendredi a été cauchemardesque pour bien des dakarois. Mais, les prévisions de la météo sont peu rassurantes, au vu des dégâts déjà causés par la pluie hier vendredi.

«Demain (Aujourd'hui) on s'attend à de petites pluies, mais des orages qui seront beaucoup plus marqués au courant de l'après-midi allant vers la nuit, toujours vers les régions Centre Ouest Dakar, la Petite côte et vers la Casamance», indique Mor Kébé, prévisionniste à l'Anacim. Il souligne qu'en début de ce week-end, les conditions resteront toujours favorables à des activités pluvio-orageuses sur le Sud-Ouest du pays, remontant un peu vers Dakar, presque sur le littoral.

«Dans la journée du Samedi, les conditions vont redevenir légèrement stables, mais des activités pluvio-orageuses, des plus intermittentes, ne sont pas à exclure. Elles pourraient intéresser sur la façade Ouest du pays. Dans l'après-midi, les activités pluvio-orageuses vont débuter sur l'Est du pays. Elles vont progresser dans le temps, dans les régions Est comme Kédougou, Bakel remontant un peu vers Matam», a fait savoir le prévisionniste dans l’Obs.



A l'en croire, ces activités pourront progresser au courant de la nuit de samedi. «Elles vont balayer la partie centre et aller jusqu'à la façade Ouest du pays. Les activités pluvio-orageuses vont rester favorables sur le Sud et le Littoral et les régions comme Ziguinchor, Dakar, Diourbel Fatick et Mbour. Ces activités seront intermittentes.»

Toutefois, les conditions vont redevenir stables presque sur une bonne partie du Pays, de dimanche soir jusqu'à lundi.