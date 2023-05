mercredi 24 mai 2023 • 699 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, du CHAN 2022, des Coupes d'Afrique U20 et U17, le Sénégal a su inventer un modèle performant, plusieurs années après avoir touché le fond. L’ancien attaquant sénégalais, Salif Keita qui a disputé la CAN 2000, donne les recettes d'une révolution.

Le football sénégalais continuera à se présenter aux échéances futures après avoir raflé quasiment tous les trophées mis en jeu récemment sur le continent par la Confédération Africaine de football (CAF). Une révolution que tente d'expliquer l'ancien lion devenu formateur et éducateur à l'Institut Diambars où sont formés l'international sénégalais Bamba Dieng, Pape Demba Diop (U20), Gana Gueye, Saliou Ciss...La CAN U17 remportée par les lionceaux sénégalais vendredi dernier en est le prétexte.







L'implication des étrangers et anciens footballeurs



"Moi je pense que ça va beaucoup évoluer parce que le Sénégal a toujours a de très bons joueurs en petites catégories, mais les années précédentes aussi. Il ne faut pas oublier en U17, 20 on était en demi-finales, en finale sur les grandes compétitions notamment en Coupe d'Afrique et coupe du monde. Ce qui était dommage c'est qu'on n'avait pas encore pris. Mais cette fois-ci, ça a changé, on a gagné. Il faut dire que les dix dernières années, le Sénégal a eu de très bons footballeurs en petites catégories. Il faut voir en équipe nationale A où il y a beaucoup de jeunes comme Bamba (Dieng) et Pape Matar (Sarr). Cela prouve qu'en ce moment on est sur la montée et les années à venir ça va encore plus évoluer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'investir dans les centres de formation pour pouvoir développer le football. Cela commence par le football de jeunes et c'est ce qui permet à la petite catégorie de vraiment se développer parce que maintenant on a la chance d'avoir les moyens. Les étrangers comme les anciens footballeurs sont en train d'investir dans les centres de formation, c'est un avantage. Je ne sais pas si on va faire les mêmes performances que cette année, mais je sais que le football sénégalais va évoluer."







Diambars, Génération Foot, Fédération...



"Je pense que les jeunes sénégalais sont conscients de leurs talents. Les centres de formation sont aussi conscients de ce qu'ils ont. Il y a Diambars, Génération Foot, Dakar Sacré-Cœur et les autres. Quand on est conscient de ses capacités, on peut soulever les montagnes. L'avantage qu'on a ici, c'est que la Fédération sénégalaise est en train d'investir dans la petite catégorie. Actuellement la compétition se prépare pendant des mois et des mois. Parfois, c'est trois, quatre ou cinq mois. La Fédération est vraiment en train d'investi, le ministère également. On motive les joueurs avec les primes. Un jeune qui voit ça, il se dit qu'il faut qu'il aligne des coupes d'Afrique. Une personne motivée, travaille toujours. La Fédération a fait une grande différence contrairement aux années précédentes. Avant on partait en regroupement pour deux semaines, mais on allait en demi-finales ou en finale. Maintenant, ils sont en train d'investir dans la chose et les résultats sont là. On a pratiquement tous les trophées. Je pense qu'il n'y a aucun pays qui a fait ce que nous avons fait en une année."