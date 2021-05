Thiadiaye: L'ancien maire "volait" des cartes d'identité pour détourner des terrains

jeudi 6 mai 2021 • 312 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 heures Taille

iGFM-(Dakar) L’ancien maire de Thiadaye, Abdoulaye Diop a été arrêté et placé sous mandat de dépôt depuis vendredi dernier. Selon le journal Libération qui donne l’information, il est poursuivi en même temps que 5 de ses collaborateurs pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux en écritures publiques, entre autres pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux en écritures publiques, entre autres.

Selon nos confrères le maire serait au cœur d’une affaire de délinquance foncière tentaculaire. Sous son magistère, il aurait attribué des terrains à des gens qui n’étaient même pas au courant . «A cet effet, il puisait dans les copies de cartes déposées au niveau de la mairie à d’autres fins. Une fois le terrain attribué, il chargeait à ses hommes de le revendre», lit-on dans le journal.

Le journal précise qu’ils ont été cueillis par les gendarmes agissant en faveur d’un soit-transmis du parquet de Mbour.

Cet article a été ouvert 312 fois.

Publié par Birame Ndour editor