samedi 13 novembre 2021

iGFM - (Dakar) La mythique salle du théâtre national Daniel Sorano a accueilli ce samedi dans la matinée la 6ème édition du Prix citoyen MODEL africain. Une initiative du club sénégalais MODEL dirigée par le jeune Ibrahima Khalil Niang. Au rang des lauréats, figure l'ancien premier ministre du Mali, M. Moussa Mara.

Une cérémonie riche en couleurs et en sons présidée par M. Mame MBAYE Niang, Ministre et Chef de cabinet du Président Macky Sall. Consécration d’un homme résolument engagé au service du développement et de la paix. Focus

L’ex-chef du gouvernement malien (2014-2015), Moussa MARA était porté ce samedi matin au pinacle. Ses efforts consentis toutes ces dernières années pour la paix et le développement communautaire ont payé. Il vient d’être primé dans la capitale sénégalaise par une organisation de jeunes dénommée Le MODEL. Le Parrain de cet événement qui a vu la présence de hauts dignitaires de la République, des personnalités influentes du monde associatif et du développement communautaire est Monsieur Khadre Gaye, Président de l’EMAD. Les participants ont tous magnifié le choix du thème: » culte du travail et civisme ». Un thème qui vient à son heure.

La 6ème édition du prix citoyen MODEL riche en couleurs et sons marque un tournant dans la carrière de l’ancien Premier ministre malien Moussa MARA, lequel a fait le déplacement de Dakar pour recevoir ce Prix. Après sa tournée politique africaine et internationale au pas de charge. À l’entame de son propos, le président du MODEL, Ibrahima Khalil Niang a souhaité la bienvenue à l’assistance et à ses illustres invités. Revenant sur la mission du club MODEL, c’est une association de jeunes qui promeut le civisme. Des actions citoyennes sont menées à travers des sensibilisations sur la prévention routière. Le MODEL travaille avec la brigade de noyade, mais lutte également contre les inondations.

Mme Khoudia Mbaye, ancienne ministre et maire de Gandong était également sur le présidium. En 2018, avec son 1er adjoint de la commune de Gandong ils ont été lauréats de ce prix. Selon elle,《travailler c’est se respecter et se faire respectez》.

Prenant la parole, M. Issa Laye Diop, Président du 12ème Gaïndé s’exprimait au nom de tous les lauréats précédents.

《Ensemble changeons de comportements, car le développement est le fait de l’homme. Le défi du Sénégal est le changement de comportement qui nous mènera à un nouveau sénégalais qui evitera certaines infractions》confesse le parrain d’honneur M. Abdou Khadre Gaye.

La mission du MODEL est de récompenser des hommes de valeurs. Parmi ces hommes, figure une icône malienne qui a rehaussé de sa présence la cérémonie. Il s’agit de Moussa Mara ancien premier ministre du Mali (2014-2015) et candidat aux prochaines joutes présidentielles.

《Je tiens à remercier le club MODEL pour cette initiative. Je me sens honoré aujourd’hui d’être primé de mon vivant et non à titre posthume. Les états doivent soutenir des clubs tels que le MODEL》dit le lauréat du prix citoyen MODEL africain 2021.

Toujours dans son speech, le Président Moussa Mara a affirmé que : chacun d’entre nous doit servir d’exemple dans son domaine. Il a résumé en trois points. Premièrement, la connaissance est le savoir. Deuxièmement, l’action et la moindre parole et troisièmement, l’avenir est à l’unité et non à la division. Le prix du MODEL africain a été remis à Moussa Mara par le Ministre Mame Mbaye Niang, Chef de Cabinet du Président Macky SALL.

Le ministre Mame Mbaye Niang dit avoir accepté avec grand plaisir d’être le parrain de cette édition. Il a évoqué la pertinence du thème: « culte du travail et civisme ».

《Le civisme nous invite au dévouement.

L’incivisme constitue une menace pour notre société. Aux lauréats, ces prix vous obligent à être exemplaires >> dira le ministre Mbaye NIANG. Un vibrant hommage a été rendu aux forces de défense et de sécurité présentes dans la salle.

Lors de cette cérémonie, nous avons noté la présence de délégation malienne et guinéenne venue assister à cette fête des hommes de valeurs. Une dizaine de prix ont été remis aux récipiendaires. Le choix de chacun est motivé pour les valeurs incarnées dans le domaine où il excelle.

Une cérémonie qui a pris fin sur une note d’ambiance avec les éléments du 12ème gaïndé qui ont chauffé la salle du théâtre national Daniel Sorano. Moussa MARA après ce sacre quittera la capitale sénégalaise demain dimanche pour Bamako, aux dernières nouvelles.

