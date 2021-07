mardi 13 juillet 2021 • 76 lectures • 0 commentaires

International 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Une info circule sur la toile et devenue presque virale signée de Confidentielle (une lettre quotidienne) et fait état de l’installation de l’ancien Président nigérien Mahamadou Issoufou à Dakar. Après vérifications auprès de bonnes sources, Confidentiel Afrique a reçu la confirmation que l’ex-Chef de l’État nigérien était seulement de passage à Dakar avant de s’envoler dans plusieurs capitales africaines.

Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, l’ex-homme fort de Niamey a bien voulu passer deux jours dans la capitale sénégalaise, juste le temps de se reposer et saluer son jeune frère et homologue, le Président Macky Sall. L’ancien Président nigérien, accompagné par son épouse et son Secrétaire exécutif, devra quitter la capitale sénégalaise ce mardi après midi pour entamer sa tournée africaine et dans le monde arabe dans le cadre de l’agenda de sa fondation, laquelle passe à la vitesse supérieure.