samedi 6 avril 2024 • 3073 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 jours Taille

Nouveau Ministre de la Justice, Ousmane Diagne est réputé Magistrat indépendant. Alioune Tine, le leader de Afrikajom Center a même raconté une anecdote pour étayer ce trait de l'ex-procureur de la République.

«Ousmane Diagne est un juge indépendant et d’une incontestable compétence. Ce juge a refusé de m’inculper quand Ousmane Ngom m’a fait arrêter et détenu arbitrairement par la Dic en janvier 2012.



En Janvier 2012, j’ai fait l’objet d’une arrestation arbitraire par le ministre Ousmane de l’intérieur Ousmane Ngom, Le procureur de l’époque c’était justement Ousmane Diagne qui a écrit au procureur général pour me disculper et pour refuser de m’inculper.



Madiambal avait titré à l’époque dans la une du Quotidien qu’on aurait dit aux autorités: occupez- vous de votre patate chaude. J’ai beaucoup d’estime, de respect et d’admiration pour le juge Ousmane Diagne. Je profite de l’occasion pour le féliciter chaleureusement et lui souhaiter pleins succès.»