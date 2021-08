lundi 9 août 2021 • 471 lectures • 0 commentaires

Samedi 07 août, s'est déroulé, devant la brigade de gendarmerie de Keur-Massar le second épisode d'une affaire qui a démarré il y a huit jours à l'Unité 10 des Parcelles Assainies de Keur- Massar.

Le samedi 31 juillet 2021, des jeunes de ce quartier mettaient brusquement fin à un anniversaire organisé par de présumés homosexuels venus de toutes les régions du Sénégal. C'était dans la nuit et sur les lieux, les jeunes ont trouvé des ceintures en perles et d'autres produits qui ne laissent aucun doute sur le caractère pervers de cet anniversaire organisé par des hommes. La gendarmerie de Keur Massar alertée s'était rapidement transportée sur les lieux pour exfiltrer les présumés homos qui n'ont pour autant pas été arrêtés. Ils ont été autorisés à quitter la brigade tard dans la nuit de ce samedi là.

Le second épisode s'est déroulé samedi dernier avec la convocation des jeunes qui avaient dispersé la manifestation des présumés homos. En soutien à ces jeunes, les populations de l'Unité 10 s'étaient massée non loin de la gendarmerie de Keur-Massar. Finalement, les convocations n'ont pas été retenues et les jeunes autorisés à regagner leur domicile. Al'Unité 10, l'on souffle qu'une pétition est en cours pour faire partir ce groupe de présumés homos qui se distinguent dans le quartier par l'organisation de «tanebers» et de «Ndawrabine».

ALASSANE HANNE