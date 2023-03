mercredi 29 mars 2023 • 549 lectures • 3 commentaires

L’annonce a été faite par Ousmane Sonko en cette veille de procès. Me Ousseynou Fall, membre de son pool d’avocats, a été suspendu. Ci-dessous l’annonce du président de Pastef.

«Maître Ousseynou Fall, l'un de mes principaux avocats, vient de m’informer de sa suspension par le bureau de l’ordre des avocats du Sénégal, sur plainte du juge en charge du dossier, Pape Mohamed Diop, suite à des échanges lors de l’audience du 16 mars dernier.



Cette décision, qui n’a pour objectif que d’affaiblir ma défense à moins de 24 heures du procès, atteste du parti pris flagrant du bâtonnier et de l’Ordre pour la partie civile.



Un bâtonnier et un Ordre qui sont restés insensibles aux multiples agressions physiques dont ont été victimes leurs collègues, gazés et brutalisés par les forces de l’ordre sous les projecteurs des caméras du monde entier.



Le comble avec Macky, en fin de second et dernier mandat, c’est d’avoir quasiment réussi à asservir tous les secteurs, au grand dam de la démocratie et de la justice.»