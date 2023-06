mardi 30 mai 2023 • 2138 lectures • 2 commentaires

Politique 3 jours Taille

iGFM (Dakar) Sur le plateau de 7tv ce mardi, Barthelémy Dias a annoncé qu’il ne participera pas au Dialogue, demain. Il a donné ses raisons.

«Demain je n’irai pas au Dialogue. Je n’ai pas encore reçu les termes de référence. Je n’ai pas de problème avec ceux qui vont aller au dialogue. Moi c’est avec Macky Sall que j’ai affaire», a déclaré Barthélémy Dias sur le plateau de 7 Tv.



Ce que veut le maire de Dakar, c’est que soient inscrites dans les termes de référence, les questions du troisième mandat, du parrainage, du fichier électoral, des «400 détenus politiques» et des cartes d’électeur.



«Le président Macky Sall, s’il n’accepte pas qu’on inscrive, lors de ce dialogue, la question de la troisième candidature qui lui est prêtée, on n’est plus dans le ‘‘ni oui ni non’’, on est dans le ‘‘oui’’. Si on est dans le ‘‘oui’’, moi je n’ai rien à faire dans ce dialogue», dit-il, précisant que Khalifa Sall sera bien au palais.