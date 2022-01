dimanche 23 janvier 2022 • 176 lectures • 0 commentaires

Politique 3 heures Taille

iGFM - Me Sidiki Kara a effectué son devoir civique, ce dimanche, dans le cadre du scrutin. Au terme de son vote, il a lancé un appel de paix.

"Je suis là à Tamba au centre Sada Maka Sy. J’ai voté au bureau numéro 1. Ce que j’ai vu ici rassure. Les gens votent dans le calme et la tranquillité. Je lance un appel, pour que dans les centres de vote de Tamba, que tous aillent voter et rentrent chez eux tranquillement, sans céder à la violence. Je prie pour que tout se passe bien et que demain, tout le monde puisse aller au bureau travailler, sans aucun problème."

PUBLICITÉ