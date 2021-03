dimanche 7 mars 2021 • 2488 lectures • 2 commentaires

Société 4 heures Taille

IGFM - Dans une déclaration officielle rapportée par Serigne Fallou Galass sur ndigël de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou a salué l'attitude des jeunes de Touba qui, malgré cette vague d'émeutes qui secouent le pays, n'ont fait aucune manifestation dans la cité religieuse.

«Je salue et remercie tous les mourides qui n'ont jamais manqué de donner suite favorable à mes ndigëls. Mon rôle est de protéger cette cité et je suis heureux de savoir que vous m'y aidiez. Mes prédécesseurs n'ont jamais élevé la voix, si ce n'était pour souhaiter que cette cité soit protégée de tous les remous. Nul n'ignore que le pays est secoué par des manifestations. Et c'est fort salutaire de remarquer que les populations, les jeunes plus particulièrement, sont restés respectueux de cette cité. Je vous encourage à persévérer dans cette voie. Et si jamais, vous vouliez manifester, sortez de Touba et allez ailleurs», a soutenu Serigne Mountakha Mbacké qui prie pour le retour de la paix au Sénégal.