iGFM - (Dakar) Dans l’impossibilité d’apercevoir le croissant lunaire ce samedi, la Cour royale saoudienne a fixé la date de la Korité.

La Cour royale saoudienne, dans un communiqué de presse, a indiqué que la commission d’observation du Croissant lunaire de la Cour suprême a décidé que demain dimanche sera le dernier jour du mois sacré du Ramadan pour cette année 1443 AH. Et donc, le lundi prochain sera le jour de la Korité.



«A cette occasion de l'Aïd Al-Fitr béni, la Cour Suprême a félicité le Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, SAR le Prince Héritier, tous les citoyens, résidents et musulmans, priant Allah Tout-Puissant d'accepter des musulmans leur le jeûne, les prières nocturnes et toutes les bonnes actions, et pour préserver la sécurité, la stabilité et la prospérité du Royaume», li-t-on dans le communiqué de presse.



«Niveau calcul astronomique, il n'est pas possible de voir le croissant lunaire mais nous voulons vérifier à l'œil nu par le biais de nos dispositifs de vision, en voulant par cela, appliquer la tradition Prophétique», avait déclaré l’astronome saoudien Abdullah Al-Khudeiri.



