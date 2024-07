mardi 4 juin 2024 • 390 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L'Arabie saoudite a annoncé mardi que les fidèles musulmans devront s'attendre à des températures maximales de 44 degrés Celsius durant le grand pèlerinage à La Mecque, marqué l'année dernière par des milliers de cas de stress thermique.

Accueillir le hajj est une aubaine financière pour l'Arabie saoudite et une source de légitimité pour le monarque saoudien, dont le titre inclut celui de "gardien des deux saintes mosquées" de La Mecque et de Médine.

Les autorités du royaume, situé dans l'une des régions les plus chaudes au monde, prennent des mesures pour atténuer les effets de la chaleur durant l'été, en fournissant notamment des tentes climatisées et des systèmes de brumisation.

Des données publiées par différents pays, en particulier l'Indonésie, avaient fait état d'au moins 230 morts durant le pèlerinage, sans préciser les causes.

Le nombre réel de cas liés à la chaleur, incluant les crises cardiaques, l'épuisement, les crampes et les éruptions cutanées, est sans doute plus élevé, de nombreuses personnes n'ayant pas été admises dans les structures de santé.

L'année dernière, la ville sainte a accueilli plus de 1,8 million de fidèles pour le hajj, selon les chiffres officiels. Plus de 2.000 personnes avaient souffert de stress thermique, d'après les autorités saoudiennes, sous des températures grimpant jusqu'à 48 degrés.

Le hajj, qui commencera cette année le 14 juin, est l'un des cinq piliers de l'islam et doit être accompli au moins une fois par tous les musulmans qui en ont les moyens. Il consiste en une série de rites accomplis sur quatre jours à La Mecque et dans ses environs, dans l'ouest de l'Arabie saoudite.

Les prévisions font état "d'une humidité relative de 25%, des taux de pluie proches de zéro et une température maximale moyenne de 44 degrés", a-t-il indiqué.

"Le climat attendu pour le hajj cette année sera caractérisé par une augmentation des températures moyennes d'un degré et demi à deux degrés au-dessus des normales" saisonnières, a déclaré le directeur du Centre météorologique national, Ayman Ghulam, lors d'une conférence de presse.

