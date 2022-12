dimanche 18 décembre 2022 • 530 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'Argentine a remporté la finale de la 22e édition de la Coupe du monde de la FIFA, dimanche, à Doha.

Les Argentins ont battu les Français aux tirs au but (3-3, TAB 4 - 2). Ils remportent ainsi leur troisième coupe du monde à l'issue d'un match complètement fou. Avec ce sacre, l'Albiceleste revient sur le toit du monde pour la troisième fois après 1978 et 1986, 36 ans après la bande à Maradona.



Homme du match : Lionel Messi



La Pulga se souviendra de son 18 décembre 2022. Premier buteur de la rencontre (23e), il a semblé être bien trop respecté par les joueurs français. S’il a perdu beaucoup de ballons, plus qu’habituellement pour un joueur de sa trempe, cela peut aussi s’expliquer par son implication physique dans le cœur du jeu. Buteur en prolongation (110e), il aura une nouvelle fois été le cauchemar des Bleus.