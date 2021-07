dimanche 11 juillet 2021 • 112 lectures • 0 commentaires

L'Argentine a battu le Brésil ce samedi, au Maracana (Rio de Janeiro), en finale de la Copa America. Elle remporte son premier titre depuis 1993.

La victoire et le titre pour l'Argentine. Grâce à un but signé Angel Di Maria, un lob soyeux en première période, l'Albiceleste a disposé du Brésil ce samedi, en finale de la Copa America (1-0). Et ce, à Rio, au Maracana. Cette rencontre n'a pas atteint des sommets en matière de jeu, mais Lionel Messi n'en aura sans doute que faire : c'est le premier titre de la «Pulga» avec sa sélection nationale. Et le premier trophée de l'équipe d'Argentine depuis... 1993. Le premier aussi depuis le décès de Diego Armando Maradona, en novembre 2020.