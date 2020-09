samedi 5 septembre 2020, par Ibrahima Khalil SENE

iGFM - (Dakar) - La commission nationale des droits de l'homme du Niger a accusé l'armée d'avoir exécuté des dizaines de civils lors d'opérations militaires anti-djihadistes.

Elle a déclaré avoir découvert plus de 70 corps dans six fosses communes à Tillaberi, dans le nord-ouest du pays, une région touchée par la violence djihadiste.

Les meurtres auraient eu lieu au début de cette année.

L'un des enquêteurs a déclaré que les civils avaient été tués avec des armes blanches et des armes légères.

Les groupes internationaux de défense des droits de l'homme ont accusé les armées du Niger, du Mali et du Burkina Faso d'avoir procédé à des dizaines d'exécutions extrajudiciaires lors de campagnes contre les djihadistes et autres groupes armés dans la région du Sahel.

La Commission nationale des droits de l'homme du Niger enquêtait sur les allégations selon lesquelles 102 civils auraient disparu dans cette région entre le 27 mars et le 2 avril, à la suite d'une opération de l'armée.

"Il y a effectivement eu des exécutions de civils non armés et la mission a découvert au moins 71 corps dans six fosses communes", a déclaré Abdoulaye Seydou, le président du Réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement, qui a pris part à l'enquête.

"Ce sont des éléments des Forces de défense et de sécurité (FDS) qui sont responsables de ces exécutions sommaires et extrajudiciaires", a-t-il ajouté.

Mais M. Seydou a déclaré qu'il n'était pas possible de dire si les plus hauts gradés de l'armée étaient responsables.

Les autorités nigériennes ne se sont pas encore prononcées sur cette affaire qui incrimine l'armée du Niger.

