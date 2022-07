mercredi 27 juillet 2022 • 938 lectures • 0 commentaires

International 3 heures Taille

iGFM - (Dakar) Les forces armées maliennes (FAMa) ont encore été fait l’objet d’attaques.

Il s’agit d’attaques simultanées. L'une a eu lieu tôt dans la matinée de ce mercredi 27 juillet 2022, au niveau des postes FAMa de Kalumba, non loin de Mourdiah (Nara) et de Sokolo, à proximité de Diabaly dans la région de Ségou.



Aussi, renseigne l’armée malienne, des tentatives d'infiltration terroriste ont visé l'un des check-points du camp Hamadoun Bocary Barry dit Balobo et la cité de l'Armée de l'Air à Sevaré aux environs de 01h00. Le bilan n’est pas encore communiqué.