vendredi 25 mars 2022

La Russie a reconnu vendredi la mort de 1.351 de ses soldats depuis le début de son offensive militaire en Ukraine, accusant les pays occidentaux de commettre une "erreur" en livrant des armes à Kiev.

Depuis le début de l'intervention en Ukraine le 24 février, "1.351 militaires ont été tués et 3.825 blessés", a déclaré l'adjoint au chef de l'état-major russe Sergueï Roudskoï lors d'un point de presse.



Le précédent bilan officiel de Moscou, datant du 2 mars, faisant état de 498 soldats russes tués en Ukraine. Kiev, de son côté, fait état de pertes beaucoup plus lourdes dans les rangs de l'armée russe.



M. Roudskoï a également qualifié de "grosse erreur" la livraison d'armes à Kiev par les pays occidentaux. "Cela prolonge le conflit, augmente le nombre de victimes et n'aura aucune influence sur l'issue de l'opération" a-t-il déclaré.



Il a en outre ajouté que la Russie "répondrait en conséquence" si l'Otan mettait en place une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, ce que Kiev réclame sans succès depuis plusieurs semaines.



Par ailleurs, la Russie a accueilli 419.736 réfugiés originaires de l'est de l'Ukraine depuis le début de l'opération, a déclaré Mikhaïl Mizintsev, directeur du Centre national russe de gestion de la défense, lors de la même réunion avec la presse.



"L'armée russe va continuer de mener cette opération militaire spéciale jusqu'à ce que tous les objectifs soient atteints", a de son côté affirmé le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.

